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Mundo Deportivo: Нобель Арустамян работает переводчиком для Захаряна в Испании

Mundo Deportivo: Нобель Арустамян работает переводчиком для Захаряна в Испании

Журналист испанской газеты Mundo Deportivo Анхель Лопес сообщил, что известный комментатор Нобель Арустамян прибыл в Сан-Себастьян вместе с 20-летним полузащитником Арсеном Захаряном, который готов завершить переход в клуб Примеры "Реал Сосьедад".

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