Mundo Deportivo: Нобель Арустамян работает переводчиком для Захаряна в Испании

Журналист испанской газеты Mundo Deportivo Анхель Лопес сообщил, что известный комментатор Нобель Арустамян прибыл в Сан-Себастьян вместе с 20-летним полузащитником Арсеном Захаряном, который готов завершить переход в клуб Примеры "Реал Сосьедад".