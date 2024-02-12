Состоялось обсуждение ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области

09.02.2024 Уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области Матюшкина А.В. провела круглый стол на тему: “Обсуждение ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области и предложений для включения в ежегодный доклад Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Президенту РФ”, который был организован совместно с Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.