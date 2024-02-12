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Состоялось обсуждение ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области

Состоялось обсуждение ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области

09.02.2024 Уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области Матюшкина А.В. провела круглый стол на тему: “Обсуждение ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области и предложений для включения в ежегодный доклад Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Президенту РФ”, который был организован совместно с Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

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