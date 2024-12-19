«Зенит» нацелился на таланта «Локо», «Барселона» поставила ультиматум своим футболистам. Трансферы и слухи дня

Традиционный дайджест.Что в России«Атлетико Минейро» выкупил Бруно Фукса у московского ЦСКАGetty Images«Атлетико Минейро» выкупил у ЦСКА центрального защитника Бруно Фукса, сообщает пресс-служба бразильского клуба.
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