УСТЭК напоминает основы безопасного поведения и просит взрослых рассказать их детям

Не приближайтесь к месту парения или разлива воды Не наступайте на крышки люков Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам Увидели рядом с белым снегом черную и сырую землю — обойдите Не заходите за ограждения Если разлив застал в транспорте, не покидайте его Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива При обнаружении признаков повреждений на тепловых сетях (разлива воды, парения, провала грунта, черной и сырой земли рядом с белым снегом), а также открытых люков, просим сообщить об этом по телефону контактного центра УСТЭК 38-62-00.