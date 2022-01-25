nashgorod

167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    К дорожникам в Тюмени неожиданно пришла зима.Два утренних ДТП ...
  • Николай Николаевич
    3 человека,а вони как от скунса.В Тюмени прошел о...
  • Россиянин
    Народ, перестаньте травиться. Гоните самогон. Но правильно. Настоящий самогон совершенно не дурит. Он тихоько обволак...В Тюмени паленый ...

УСТЭК напоминает основы безопасного поведения и просит взрослых рассказать их детям

УСТЭК напоминает основы безопасного поведения и просит взрослых рассказать их детям

Не приближайтесь к месту парения или разлива воды Не наступайте на крышки люков Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам Увидели рядом с белым снегом черную и сырую землю — обойдите Не заходите за ограждения Если разлив застал в транспорте, не покидайте его Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива При обнаружении признаков повреждений на тепловых сетях (разлива воды, парения, провала грунта, черной и сырой земли рядом с белым снегом), а также открытых люков, просим сообщить об этом по телефону контактного центра УСТЭК 38-62-00.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх