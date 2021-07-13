Ярмарка «Печатный двор» пройдет во Владивостоке в октябре

Как рассказали в Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького, «Печатный двор» проводится во Владивостоке с 1997 года, является одной из самых популярных книжных выставок на Дальнем Востоке, выполняет важную культурную миссию, наиболее полно демонстрирует текущую издательскую продукцию Дальнего Востока, определяет все лучшее, что издано, предоставляет широкие возможности для установления деловых контактов авторов, издателей, книгораспространителей, библиотекарей и читателей.