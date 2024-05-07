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Депутат Шейкин предложил создать черные списки электросамокатчиков

Депутат Шейкин предложил создать черные списки электросамокатчиков

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин выступил с инициативой создать черные списки пользователей кикшеринга, нарушающих правила дорожного движения, сообщает «Парламентская газета».

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