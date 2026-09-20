Кому выгодно слабое Приднестровье. Ответ на русофобскую информационную диверсию

Александр Белоцерковский . «Кремлю никогда не было нужно сильное Приднестровье. Ему было нужно зависимое».
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