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Газета.ру

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В Индии пять человек задержали по делу об изнасиловании школьниц 14 и 15 лет

В Индии пять человек задержали по делу об изнасиловании школьниц 14 и 15 лет

Девушки из Индии поверили незнакомцам и были изнасилованы. Об этом сообщает Times of India.По данным издания, школьницы в возрасте 14 и 15 лет возвращались домой с праздника урожая в штате Одиша.

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