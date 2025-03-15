Запускали вагонами судимых и заразных: 150 тыс. мигрантов легализовали депутат и полицейский

А все этих, незаконно въехавших в страну будут выселять? Их 150000 человек плюс их семьи, 5-10 человек, считай уже 1000000 мигрантов из страну должно убраться и это только Питер. А ведь это происходит во всех городах России. Вот очистится Россия от этой мрази.

Alex Nемо

Я давно уже об этом говорю. Такие дела можно считать закрытыми только после того как ВСЕ ответственные за нахождение уродов на территории России будут нести персональную ответственность! Подписал документ - значит в сговоре, отправляйся строить порты на СевМорпуть! Лет так на 5-10 и без права работать в государственных структурах до смерти, после отбытия наказания...