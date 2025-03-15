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Свежие комментарии

  • Юрий Белов
    💯%‼️👍👍👍Запускали вагонам...
  • Юрий Белов
    А что это и кто такие - *диаспоры* ?! В Конституции прописано что ни будь про *диаспоры* ?! У нас власть - *диаспоры*...Грязные деньги: г...
  • Alex Nемо
    Я давно уже об этом говорю. Такие дела можно считать закрытыми только после того как ВСЕ ответственные за нахождение ...Запускали вагонам...

Запускали вагонами судимых и заразных: 150 тыс. мигрантов легализовали депутат и полицейский

Запускали вагонами судимых и заразных: 150 тыс. мигрантов легализовали депутат и полицейский

Русский компас Скриншот видео Следкома. Расследование завершено. Подробности самого громкого дела в области организации нелегальной миграции.

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Комментарии
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sylpfide sylpfide
А все этих, незаконно въехавших в страну будут выселять? Их 150000 человек плюс их семьи, 5-10 человек, считай уже 1000000 мигрантов из страну должно убраться и это только Питер. А ведь это происходит во всех городах России. Вот очистится Россия от этой мрази.
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2 час.
Alex Nемо
Я давно уже об этом говорю. Такие дела можно считать закрытыми только после того как ВСЕ ответственные за нахождение уродов на территории России будут нести персональную ответственность! Подписал документ - значит в сговоре, отправляйся строить порты на СевМорпуть! Лет так на 5-10 и без права работать в государственных структурах до смерти, после отбытия наказания...
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48 мин.
Юрий Белов
💯%‼️👍👍👍
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38 мин.
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