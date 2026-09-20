Будь как Россия!

Ирина Алкснис пишет, к сожалению, редко, но, к счастью, метко.На днях замглавы МВД Андрей Кикоть отчитался перед Владимиром Путиным о результатах реализации новой миграционной политики.
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