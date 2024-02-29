Байбаки не врут: в Крым пришла весна

В Крым пришла весна – это подтвердили животные, вышедшие из спячки раньше обычного. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Бахчисарайском парке миниатюр проснулись и вышли из домиков байбаки – это произошло на несколько недель раньше, чем обычно.