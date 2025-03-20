ВТБ снижает ипотечные ставки: поможет ли это заемщикам

С 20 марта ВТБ снижает процентные ставки на базовые программы ипотеки. Величина снижения варьируется от 0,5% до 1% в зависимости от суммы первоначального взноса, рассказал начальник управления ипотечного кредитования ВТБ Сергей Бабин.
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