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“Увлёкся белокурой легендой Дубая”, – вскрылись подробности развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова

“Увлёкся белокурой легендой Дубая”, – вскрылись подробности развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова

Алсу с мужем. Фото: supershowbiz.mirtesen.ruПевица Алсу и Ян Абрамов разводятся. Супруги решили не устраивать скандал, а заявление было зарегистрировано  в мировом суде.

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