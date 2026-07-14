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Живая Кубань

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Красивый кадр или неуважение? В Краснодаре молодые люди заехали на территорию храма Александра Невского на иномарках и устроили фотосессию

Красивый кадр или неуважение? В Краснодаре молодые люди заехали на территорию храма Александра Невского на иномарках и устроили фотосессию

Красивый кадр или неуважение? В Краснодаре молодые люди заехали на территорию храма Александра Невского на иномарках и устроили фотосессиюЖители кубанской столицы обратили внимание на инцидент, произошедший у стен собора Александра Невского.

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