В Госдуме заверили, что ВСУ ждёт на Курском направлении судьба гитлеровских войскРанее Владимир Зеленский признался, что хочет создать в Курской области своеобразную "буферную зону".
Депутат Шеремет узнал, что Зеленский хочет повторить гитлеровский манёвр
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Две недели на своей земле не в состоянии уничтожить вошедшую в Россию 12 тысячную группировку войск агрессоров! При этом "хвастаются" что уничтожили из них только 1/3, не пора в генералитете большую чистку произвести, а то генералов с привелегиями собственной охраной, с домами за два миллиарда много развелось, а толку от этого в войсках совсем нет. Русским войсками нужен такой "балласт"? Не проще всех этих генералов [с миллиардными домами] с их высоко профессиональной охраной, отправить впереди штурмовых отрядов, пусть на деле покажут свою "востребованность" в войсках!
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17 час.
Акимова Татьяна
Всего 4000 потеряла Украина?Этого мало!Смешать всех хохлов с землей!!!Навечно!!!
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17 час.
Александр Макеев
За две недели 4000 убитых в ВСУ и среди иностранных нацистов в Курской области от первоначальных около 12 тысяч. А к ним небоеспособных по ранениям ещё добавить 3-4 тысячи. Итого боеспособных в остатке 4 тысячи. К ним Зеленский гонит подкрепления, часть из которых уничтожается ещё в Сумской области. России надо ещё прибавить усердия в обороне и освобождении поселений и территории от нацистских захватчиков.
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13 час.
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