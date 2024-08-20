Депутат Шеремет узнал, что Зеленский хочет повторить гитлеровский манёвр

ИМ

Ильдус Мамлеев

Две недели на своей земле не в состоянии уничтожить вошедшую в Россию 12 тысячную группировку войск агрессоров! При этом "хвастаются" что уничтожили из них только 1/3, не пора в генералитете большую чистку произвести, а то генералов с привелегиями собственной охраной, с домами за два миллиарда много развелось, а толку от этого в войсках совсем нет. Русским войсками нужен такой "балласт"? Не проще всех этих генералов [с миллиардными домами] с их высоко профессиональной охраной, отправить впереди штурмовых отрядов, пусть на деле покажут свою "востребованность" в войсках!