Психолог Бурьевая призвала не спешить отдавать ребенка в первый класс

Психолог Елена Бурьевая поделилась наблюдениями о готовности детей к школе. Многие родители заблуждаются, полагая, будто умение читать и считать автоматически делает ребенка готовым к первому классу, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии