360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Вечная память...Аксенов наградил ...
  • Сергей Туренко
    И это должно войти в договоренности между США и Россией не использовать эти объекты для накопления и хранения вооруже...ВСУ спрятали ценн...
  • Амара Карпова
    Как будто нет других проблем в стране😱🤬идиот🤮Депутат Леонов пр...

Психолог Бурьевая призвала не спешить отдавать ребенка в первый класс

Психолог Бурьевая призвала не спешить отдавать ребенка в первый класс

Психолог Елена Бурьевая поделилась наблюдениями о готовности детей к школе. Многие родители заблуждаются, полагая, будто умение читать и считать автоматически делает ребенка готовым к первому классу, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх