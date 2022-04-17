Юнармейцы и школьники Ростовской области поддержали российских военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции

Юнармейцы и школьники Ростовской области поддержали российских военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции

Подарки и сотни писем со словами поддержки отправили из расположения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа .

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