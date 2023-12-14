“Это провал”, – после выступления на рижской сцене Хаматову назвали “диковинной обезьянкой” и отправили убирать снег или копать пруд

Спектакль “Страна глухих” режиссера Алвиса Херманиса разочаровал многих присутствием на большой сцене Чулпан Хаматовой, которая не справилась со своей задачей.
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