Бывший пресс-секретарь Зеленского, Юлия Мендель, заявила, что на Украине почти исчерпаны запасы железнодорожных локомотивов — повреждено или уничтожено более 500 машин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума отклонила...
- ВХ Трамп: США продаю...
- "Зеленский проигр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым