Ядовитые медузы-крестовики активизировались в Приморском крае

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В последние дни пляжные районы Приморского края столкнулись с нашествием ядовитых медуз-крестовиков. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал Amur Mash, сообщивший о резком росте активности этих кишечнополостных в акватории Японского моря.