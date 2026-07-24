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Ядовитые медузы-крестовики активизировались в Приморском крае

Ядовитые медузы-крестовики активизировались в Приморском крае

В последние дни пляжные районы Приморского края столкнулись с нашествием ядовитых медуз-крестовиков. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал Amur Mash, сообщивший о резком росте активности этих кишечнополостных в акватории Японского моря.

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