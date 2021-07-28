Кубышку Силуанова распечатают: Деньги ФНБ пойдут на самолёты

Время узнать правду!ПолитикаКубышку Силуанова распечатают: Деньги ФНБ пойдут на самолёты На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 особое внимание было уделено гражданскому авиастроению.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинНовейший истребитель - гражданская авиация!!! Оригинально.Александр ЛагуткинА что законы аэродинамики для военной и для гражданской авиации уже разные!? Вроде и двигатели всё те же. Или что-то изменилось, а я не в курсе!?Владимир ДомнинВидимо, не в курсе. Про аэродинамику писать не буду, вряд ли поймете. Тем более, что статья про финансирование. Разработка передовой военной техники - это гос.заказ, а гражданские самолеты - это коммерческий проект, государство может давать деньги в долг или субсидировать.Владимир EвтушенкоЧем ТУ-16 отличается по контуру и двигателям от ТУ-124? Ничем!Владимир EвтушенкоЧем ТУ-16 отличается по контуру и двигателям от ТУ-124? Ничем!Владимир ДомнинЭто самолеты "двойного" назначения и в военной авиации используются как вспомогательные. Они идут по линии гражданской авиации и секретов не содержат. А по финансированию всё написал.ИванСилуанов, Набибуллина, Кудрин-саботажники, агенты Запада.Виктор ИвановНе спорьте. Все перечисленные суммы вложений, в том числе из ФНБ будут благополучно растащены, распилены, с3.14зжены.Комментировать
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