Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Яузу

Объект позволит улучшить связь между учебными корпусами вуза В блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин разместил информацию о том, что велопешеходный мост через реку Яузу в районе МГТУ имени Баумана готов на 65% процентов.
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