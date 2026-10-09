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Нобелевскую премию мира дали Наванетхем Пиллэй – бывшему верховному комиссару ООН

Нобелевскую премию мира дали Наванетхем Пиллэй – бывшему верховному комиссару ООН

Южноафриканской юристке и правозащитнице, бывшему верховному комиссару ООН Наванетхем (Нави) Пиллэй в пятницу, 9 октября 2026 года, присудили Нобелевскую премию мира за "усилия в продвижении мира и международного права и содействию миру".

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