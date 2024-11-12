На рынке США продолжается эйфория из-за победы Трампа, биткоин на максимумах

Акции в США продолжают расти. Индекс S&P 500 находится на отметке выше 6 000 пунктов, что стало 51-м рекордным закрытием за год, в то время как высокотехнологичный Nasdaq зафиксировал 32-е рекордное закрытие, индекс Dow Jones Industrial Average, в свою очередь, достиг своего 43-го рекорда за год, впервые превысив отметку в 44 000 пунктов, а биткоин вырос почти до 90 000 долларов, или на 147% с минимума ноября 2023 года в 35 286,59 доллара, свидетельствуют данные торгов.