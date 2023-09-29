Екатерина Варнава представила нового мужа, сблизившегося с ней на съёмках

28 сентября в Москве состоялась премьера сериала «Безбашенная». В комедии сыграла Екатерина Варнава. Фото: Борис Кудрявов Также в дебютном проекте режиссёра Ланы Влади появились Юрий Чурсин, Евгений Цыганов и другие.
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