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РСПП рекомендовал ЦБ регулировать курс доллара для ВЭД

РСПП рекомендовал ЦБ регулировать курс доллара для ВЭД

Из-за санкций и ухода иностранцев с российского валютного рынка курс стал нестабильным, а резкие колебания рубля снижают его привлекательность как для сбережений, так и для инвестиций, подчеркивают в РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ЦБ регулировать курс доллара для участников внешнеэкономической деятельности.

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