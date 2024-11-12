РСПП рекомендовал ЦБ регулировать курс доллара для ВЭД

Из-за санкций и ухода иностранцев с российского валютного рынка курс стал нестабильным, а резкие колебания рубля снижают его привлекательность как для сбережений, так и для инвестиций, подчеркивают в РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ЦБ регулировать курс доллара для участников внешнеэкономической деятельности.