На мосту по дороге в Толмачево ограничили скорость движения в целях безопасности

Приказ об ограничении движения по мосту 1999 года постройки подписал министр транспорта региона. Как сказано в документе, ограничения введены для обеспечения безопасности движения и поддержания конструктивной надежности моста в период его ремонта.
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