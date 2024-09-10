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  • Ирина52
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    Вот тут Вы не правы РСФСР получала сверхдешевый хлопок, фрукты и овощи. В ситцевых платьях ходила вся страна. РФ не и...В Госдуме заявили...
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    У вас совсем мозг отсутствует.В Госдуме заявили...

Дураки и покойники. Одним Путин поставил диагноз, а других «похоронил»

Дураки и покойники. Одним Путин поставил диагноз, а других «похоронил»

Чем порадовала нас прошедшая неделя? Острым глазом российских наводчиков, рекордами на Восточном экономическом форуме, комментарием Владимира Путина по поводу предстоящих выборов в США, и его же зловещим молчанием на тему Украины.

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