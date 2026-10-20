Iain Armitage was asked to reprise Sheldon on Georgie & Mandy's First Marriage. A new book reveals why he passed and what the producers had planned.
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