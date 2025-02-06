Самый оболганный год Сталина. 1937г.

Sergiy Che Сталин?!! Во время расцвета своего культа личность что б от какой то там сраной его же бюрократии "был под давлением"?!! Не смешите мои тапки!! Там высшее командование РККА и РККФ он пачками на расстрельные полигоны отправлял не моргнув, силовиков!! А уж бюрократы сцались только от его погоняла "Сталин"! 🤣

Sergiy Che "Журнальные высеры" приводят ФАКТЫ которые знают ВСЕ МАЛО-МАЛЬСКИ ОБРАЗОВАННЫЕ ЛЮДИ (только тупейший сталираст или дремучая колота - неучи и жертвы ЕГЭ не знают того что давнымдавно уже в серьёзных изданиях описано)). А он просто голословную отсебятину п...злит как все сталирасты