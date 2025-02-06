Скажешь 1937 и сразу эхом: репрессии, расстрельные списки и прочие ужасы. Большей исторической лжи про Сталина трудно представить.
Самый оболганный год Сталина. 1937г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Сталин?!! Во время расцвета своего культа личность что б от какой то там сраной его же бюрократии "был под давлением"?!! Не смешите мои тапки!! Там высшее командование РККА и РККФ он пачками на расстрельные полигоны отправлял не моргнув, силовиков!! А уж бюрократы сцались только от его погоняла "Сталин"! 🤣
Ответить
1 час.
Sergiy Che
"Журнальные высеры" приводят ФАКТЫ которые знают ВСЕ МАЛО-МАЛЬСКИ ОБРАЗОВАННЫЕ ЛЮДИ (только тупейший сталираст или дремучая колота - неучи и жертвы ЕГЭ не знают того что давнымдавно уже в серьёзных изданиях описано)). А он просто голословную отсебятину п...злит как все сталирасты
Ответить
58 мин.
ВУ
Варлам Устрялов
без мозглых и без ногих смешить не умею. побейся головой об стену! помогает от тупости. бюрократия многоголова, а Сталин - один. Он не мог стравиться со ВСЕМ БЫДЛОМ сразу.
Ответить
34 мин.
Свежие комментарии