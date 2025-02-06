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Самый оболганный год Сталина. 1937г.

Самый оболганный год Сталина. 1937г.

  Скажешь 1937 и сразу эхом: репрессии, расстрельные списки и прочие ужасы. Большей исторической лжи про Сталина трудно представить.

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Комментарии
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Sergiy Che
Сталин?!! Во время расцвета своего культа личность что б от какой то там сраной его же бюрократии &quot;был под давлением&quot;?!! Не смешите мои тапки!! Там высшее командование РККА и РККФ он пачками на расстрельные полигоны отправлял не моргнув, силовиков!! А уж бюрократы сцались только от его погоняла &quot;Сталин&quot;! 🤣
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1 час.
Sergiy Che
&quot;Журнальные высеры&quot; приводят ФАКТЫ которые знают ВСЕ МАЛО-МАЛЬСКИ ОБРАЗОВАННЫЕ ЛЮДИ (только тупейший сталираст или дремучая колота - неучи и жертвы ЕГЭ не знают того что давнымдавно уже в серьёзных изданиях описано)). А он просто голословную отсебятину п...злит как все сталирасты
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58 мин.
ВУ
Варлам Устрялов
без мозглых и без ногих смешить не умею. побейся головой об стену! помогает от тупости. бюрократия многоголова, а Сталин - один. Он не мог стравиться со ВСЕМ БЫДЛОМ  сразу.
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34 мин.
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