Новое исследование показывает, почему мы склонны к паранойе Максим МорозовПаранойя, которую часто называют иррациональным или преувеличенным чувством беспокойства, проистекает из очень рациональной способности сохранять спокойствие в хаотической среде.
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