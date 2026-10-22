На фоне опасений европейских стран из-за зависимости от американских технологий Palantir заявила, что у неё и правительства США нет технической возможности дистанционно отключить Maven — систему искусственного интеллекта, используемую командованием НАТО для анализа данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым