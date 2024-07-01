БНТ: Президент Болгарии поручил формирование правительства коалиции ГЕРБ-СДС

Президент Болгарии Румен Радев поручил формирование правительства коалиции партий «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союзу демократических сил (ГЕРБ-СДС), победившей на прошедших в стране парламентских выборах.
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