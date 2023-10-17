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Закон, порядок, государство

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Полицейскими в Подмосковье задержаны две женщины, подозреваемые в сбыте наркотиков

Полицейскими в Подмосковье задержаны две женщины, подозреваемые в сбыте наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Раменское» в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в сбыте наркотических средств задержаны две местные жительницы в возрасте 61 года и 67 лет.

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