Полицейскими в Подмосковье задержаны две женщины, подозреваемые в сбыте наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Раменское» в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в сбыте наркотических средств задержаны две местные жительницы в возрасте 61 года и 67 лет.