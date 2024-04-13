Пять научно-фантастических фильмов и сериалов по мотивам компьютерных игр

Сериал Fallout / © Amazon Prime 1. Фоллаут (Fallout, 2024) IMDb: 8.7 (16 643), Кинопоиск: 8.06 (3 274) «Fallout» – сериал, основанный на популярной серии видеоигр с одноимённым названием, созданной компанией Bethesda Game Studios.
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