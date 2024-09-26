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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кендрик Перкинс: «В прошлом сезоне Зайон Уильямсон был самым доминирующим игроком, не считая Янниса»

«Я думаю, что он собирается мстить всей лиге. Мне нравится такой Зайон Уильямсон. Уверенный Зайон, дающий понять, что он полон сил.

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