Кендрик Перкинс: «В прошлом сезоне Зайон Уильямсон был самым доминирующим игроком, не считая Янниса»

«Я думаю, что он собирается мстить всей лиге. Мне нравится такой Зайон Уильямсон. Уверенный Зайон, дающий понять, что он полон сил.
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