Дорожная обстановка в регионе за прошедшие сутки

В Иванове в 19-30 на регулируемом перекрестке улиц П.Рыжикова – Фрунзе 59-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Аркана», при повороте налево совершила столкновение с движущемся со встречного направления прямо автомобилем «ВАЗ – 21093», под управлением 72-летнего мужчины.
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