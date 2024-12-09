Прокуратура выяснит, почему челябинцы годами живут без горячего водоснабжения

Прокуратура начала проверку жалоб жителей поселка в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку информации о жалобах жителей домов поселка ЧКПЗ, заявляющих о ненадлежащем содержании общедомового имущества.