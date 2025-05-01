Intel экспериментирует с прямым жидкостным охлаждением для процессоров мощностью до 1000 Вт

Intel тестирует новый способ борьбы с растущим тепловыделением своих энергоемких чипов. На недавнем мероприятии Foundry Direct Connect компания продемонстрировала экспериментальное решение для водяного охлаждения на уровне упаковки, предназначенное для более эффективного охлаждения процессоров.
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