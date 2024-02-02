Воспитанники танцевальной студии из Строгина стали призерами городского конкурса

28 января воспитанники танцевальной студии «Эксперимент» центра творчества «Строгино» под руководством Марины Романовой приняли участие в Международном конкурсе-фестивале «Московские узоры», который прошел в Фольклорном Центре «Москва».
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