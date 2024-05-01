В Конгрессе осудили слова Зеленского о переговорах по помощи на 10 лет

Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт осудила заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Соединенные Штатны и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке ВСУ на следующее десятилетие.
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