МИД Сирии назвал удар ЦАХАЛ по жилому зданию в Дамаске варварским преступлением

Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики назвало удар, нанесенный Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому зданию в Дамаске, «варварским преступлением» и вновь заявило о необходимости принять меры для сдерживания еврейского государства.
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