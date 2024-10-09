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МИД Сирии назвал удар ЦАХАЛ по жилому зданию в Дамаске варварским преступлением

МИД Сирии назвал удар ЦАХАЛ по жилому зданию в Дамаске варварским преступлением

Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики назвало удар, нанесенный Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому зданию в Дамаске, «варварским преступлением» и вновь заявило о необходимости принять меры для сдерживания еврейского государства.

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