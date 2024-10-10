Курянам назвали причину запаха гари в городе

Оказалось, что с формированием тумана частицы дыма и гари опустились в приземные слои атмосферы. Прошедшие вчера и позавчера в регионе дожди были слабыми, их оказалось недостаточно, чтобы окончательно смыть гарь и пыль, в связи с чем эти частички выступили ядрами конденсации для формирования тумана.