🔥Глава Крыма поздравил всех с 79-й годовщиной Великой Победы Россия встречает праздник в условиях боевых действий, которые идут в зоне специальной военной операции.
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🔥Глава Крыма поздравил всех с 79-й годовщиной Великой Победы Россия встречает праздник в условиях боевых действий, которые идут в зоне специальной военной операции.