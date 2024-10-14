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Маркс и Энгельс про славян, миф о немецком засилье и утоление снарядного голода

Маркс и Энгельс про славян, миф о немецком засилье и утоление снарядного голода

1. Маркс и Энгельс считали своими врагами большинство славян вообще, не только русский народ. Основоположники марксизма относили многие славянские народы к «контрреволюционным» и «реакционным».

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Комментарии
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Алексей Тан
Когда два еврея... писали &quot;свой&quot; капитал и программы, будущих революций... в тоже время, другие евреи... 1868 г. разрабатывали, другой проект ... т.н. ... &quot;холокост&quot;... лживое обвинение,... вся и всех! о &quot;убиённых&quot; евреях... аж 6 милл. Иначались войны!... вокруг России и против России и везде очагом заразы... были ЕВРЕЙСКИЕ СМИ и Финансы... .
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3 час.
Алексей Тан
... О! как!.
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2 час.

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