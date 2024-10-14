Маркс и Энгельс про славян, миф о немецком засилье и утоление снарядного голода

Алексей Тан

Когда два еврея... писали "свой" капитал и программы, будущих революций... в тоже время, другие евреи... 1868 г. разрабатывали, другой проект ... т.н. ... "холокост"... лживое обвинение,... вся и всех! о "убиённых" евреях... аж 6 милл. Иначались войны!... вокруг России и против России и везде очагом заразы... были ЕВРЕЙСКИЕ СМИ и Финансы... .