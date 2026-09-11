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Ивановские новости

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В Ивановской области пьяный водитель врезался в дом, пострадал 5-летний ребёнок

В Ивановской области пьяный водитель врезался в дом, пострадал 5-летний ребёнок

В аварии пострадал пятилетний ребенок, находившийся в машине без детского удерживающего устройства.В Шуе 47-летний водитель «Киа Цератто» в состоянии опьянения при повороте налево не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дом.

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