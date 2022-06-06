Мировое обозрение

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Поставки видеокарт взлетели на 32 % в первом квартале 2022 года, но выручка производителей упала

Поставки видеокарт взлетели на 32 % в первом квартале 2022 года, но выручка производителей упала

Поставки дискретных видеокарт NVIDIA и AMD в первом квартале 2022 года увеличились на 32,2 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в свежем отчёте аналитиков Jon Peddie Research.

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