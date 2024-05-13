Газпром выставил на продажу имущество на 15 млрд рублей Российский энергетический холдинг объявил о продаже столичной недвижимости в связи с переездом штаб-квартиры в Санкт-Петербург.
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Газпром выставил на продажу имущество на 15 млрд рублей Российский энергетический холдинг объявил о продаже столичной недвижимости в связи с переездом штаб-квартиры в Санкт-Петербург.
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