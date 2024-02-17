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«Джеймс Уэбб» обнаружил самую невозможную из невозможных галактик в ранней ...

«Джеймс Уэбб» обнаружил самую невозможную из невозможных галактик в ранней ...

«Джеймс Уэбб» обнаружил самую невозможную из невозможных галактик в ранней ВселеннойНаблюдения последних лет за ранней Вселенной всё чаще позволяют обнаруживать там массивные галактики, образование которые не могут объяснить современные теории.

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