«Джеймс Уэбб» обнаружил самую невозможную из невозможных галактик в ранней ВселеннойНаблюдения последних лет за ранней Вселенной всё чаще позволяют обнаруживать там массивные галактики, образование которые не могут объяснить современные теории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)