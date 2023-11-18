Что нужно для возвращения России инициативы на Чёрном море

Выступая по видеосвязи на саммите Парламентской ассамблеи черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), президент Зеленский заявил, что Украина сумела перехватить у России инициативу на Черном море.
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